لسة خارج من الكرتونة.. طرح البوستر الدعائي الأول لفيلم أحمد حلمي الجديد

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يستعد الفنان أحمد حلمي للمنافسة ضمن موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم جديد فاجيء الجمهور بالبوستر الرسمي الخاص به.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم أحمد حلمي الجديد

فيلم أحمد حلمي الجديد

شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه وجمهوره بنشره صورة بوستر فيلمه الجديد الذي يحمل اسم واحد تاني، والمقرر ان ينافس به ضمن موسم عيد الفطر المقبل.

ونشر أحمد حلمي صورة البوستر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر، وعلق عليه قائلًا: "لسه خارج حالا من الكرتونة".

فيلم واحد تاني أحمد حلمي

ويشار أن الفنان أحمد حلمي ظهر مرتديًا زي أحمر ومُغلف بورق كرتون ومن المقرر أن تطرح الجهة المنتجة للعمل الفيلم قريبًا، ويشهد ظهوره بشخصيتين خلال أحداث العمل.

تأتي الشخصية الأولى وهو يعمل لدى الفنان أحمد مالك الذي يملك شركته الاستثمارية بينما الشخصية الثانية هي موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين.

ونرى خلال الأحداث الشخصية الأولى يقع فى غرام روبي التي تشاركه في بطولة العمل وتقابله في الجيم، ويجسد الفنان محمود حافظ شخصية صديقه المقرب.

أحمد حلمي 2022

ويشارك أحمد حلمى في بطولة الفيلم عدد من النجوم مثل عمرو عبد الجليل وروبى ونور إيهاب ونسرين أمين واحمد مالك وآخرين والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد حلمى حاليًا مسلسل العصمة في إيدي وهو مسلسل إذاعي يشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2022.

ويعرض مسلسل العصمة في إيدي لـ أحمد حلمي عبر راديو النيل ويشاركه في بطولته عدد من الفنانين مثل هنا الزاهد، وإدوارد ومحمد رضوان وسامية عاطف والمسلسل من تأليف وإخراج مجدي الكدش .

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ويذاع المسلسل عبر شبكة راديو النيل من خلال إذاعات شبكة راديو النيل وهي «ميجا اف ام»، «راديو هيتس»، «نغم اف ام»، «شعبي»، وينتمي المسلسل لنوعية اللايت كوميدي، والمسلسل من إنتاج محمد شعبان ومدير الإنتاج سليمان أبوغالي أما مهندس الصوت فهو مصطفى منير ومساعد المخرج ضياء القمحاوي.