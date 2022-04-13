سفير مصر بالهند يشارك في اجتماع مجموعة العمل المشتركة للرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - شارك السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، فى الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بين مصر والهند حول التعاون فى مجال الرعاية الصحية الذى شارك فيه ممثلون عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية والمركز الوطنى لمكافحة الأمراض الهندى NCDC والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات VACSERA.





وأشاد السفير المصرى بالتعاون المتنامى بين البلدين فى القطاعات الطبية والصناعات الدوائية، والتى تعتبر من أهم القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين؛ مشيرا إلى اهتمام الشركات الهندية بمصر كوجهة استثمارية وتجارية كبيرة يمكن من خلالها الترويج لمنتجاتها الدوائية محليا وإقليميا، حيث قد شارك المجلس الهندى لترويج الصادرات الدوائية Pharmexcil بوفد كبير من الشركات الهندية فى معرض Pharmaconex الذى تم تنظيمه فى القاهرة فى أكتوبر 2021.

وأشار السفير المصرى إلى الزيارات التى شهدتها الفترة الماضية لعدد من الشركات بالبلدين لدراسة وتنفيذ مشروعات مشتركة بهدف توطين صناعة المواد الفعالة للمضادات الحيوية وتطوير القدرات القومية لإنتاج هذه المواد محليا فى مصر.

وأكد السفير المصرى أيضا أهمية الانتهاء من عملية التفاوض الجارية حول مشروع مذكرة التفاهم بين مصر والهند بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى الدولتين بهدف التوقيع عليها فى أسرع وقت ممكن.

وفى هذا الصدد، قدم المسئولون المصريون والهنود عروضا متبادلة حول جهودهم فى عدد من الموضوعات محل اهتمام الجانبين مثل: الصحة الرقمية وإدارة الأوبئة، وتدريب وتبادل الخبرات بين الأطباء والمهنيين الصحيين، والمقاومة المضادة للميكروبات، والسياحة العلاجية.

وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة مع الجانب الهندى فى جميع الموضوعات المتعلقة بمجال الرعاية الصحية، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتبادل الزيارات بين الأطباء والخبراء بكلا البلدين، أخذا فى الاعتبار النجاح الذى حققته الدولتان فى التعامل مع جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على قطاعات الرعاية الصحية بجميع الدول.