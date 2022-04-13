الصحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد مركز علاج طبيعى يديره أخصائى موقوف

جدة - نرمين السيد - اتخذت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات القانونية اللازمة حيال مركزا للعلاج الطبيعى، متواجد داخل مستشفى خاص، بمنطقة التجمع الأول فى محافظة القاهرة، لمخالفة الاشتراطات الطبية.





جاء ذلك خلال حملة تفتيشية شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية، وهيئة الدواء، حيث ثبت بمراجعة تراخيص المركز أن أخصائى العلاج الطبيعى الصادر باسمه ترخيص المكان غير متواجد فى المركز، ولا يوجد أى مستندات باسمه أو تحمل توقيعه.

وأفاد تقرير الحملة التفتيشية بتواجد أخصائى علاج طبيعى فى المركز، وصادر بحقه قرار من نقابة العلاج الطبيعى يفيد بوقفه عن مزاولة المهنة بكافة الصور على خلفية تحقيق فى النقابة.

كما أفاد التقرير أن الحملة أثبتت قيام أخصائى العلاج الطبيعى المتواجد فى المركز، بممارسة مهنة الطب البشرى بالمخالفة للقوانين المنظمة، حيث لا يحق لأخصائى العلاج الطبيعى ممارسة تخصص التخسيس ووصف برامج تغذية لإنقاص الوزن.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر، بالمخالفات التى تم رصدها فى المركز، وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشأت الطبية الخاصة، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.