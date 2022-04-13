جاء ذلك خلال حملة تفتيشية شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية، وهيئة الدواء، حيث ثبت بمراجعة تراخيص المركز أن أخصائى العلاج الطبيعى الصادر باسمه ترخيص المكان غير متواجد فى المركز، ولا يوجد أى مستندات باسمه أو تحمل توقيعه.
وأفاد تقرير الحملة التفتيشية بتواجد أخصائى علاج طبيعى فى المركز، وصادر بحقه قرار من نقابة العلاج الطبيعى يفيد بوقفه عن مزاولة المهنة بكافة الصور على خلفية تحقيق فى النقابة.
كما أفاد التقرير أن الحملة أثبتت قيام أخصائى العلاج الطبيعى المتواجد فى المركز، بممارسة مهنة الطب البشرى بالمخالفة للقوانين المنظمة، حيث لا يحق لأخصائى العلاج الطبيعى ممارسة تخصص التخسيس ووصف برامج تغذية لإنقاص الوزن.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر، بالمخالفات التى تم رصدها فى المركز، وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشأت الطبية الخاصة، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد مركز علاج طبيعى يديره أخصائى موقوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.