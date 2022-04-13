الوادى الجديد: افتتاح معرض فنون الصحافة المدرسية السنوى بإدارة الخارجة

جدة - نرمين السيد - افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد الدكتور جمال حسن، معرض فنون الصحافة المدرسية السنوى بإدارة الخارجة التعليمية، بحضور قيادات التعليم بالمحافظة وإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه الصحافة المدرسية.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد- فى تصريح، اليوم: إن المعرض يأتى فى إطار خطة الأنشطة الوزارية لمسابقات الصحافة المدرسية وتفعيلها، ويتضمن ركن رياض الأطفال، وركنا للتربية الخاصة، ومجلات الحائط التى نفذها طلاب المدارس المختلفة، وتشتمل على العديد من الفنون الصحفية منها المقال والتحقيق والحديث الصحفى.

وأشار إلى جودة كافة الأعمال المنفذة بالمعرض والجهد الملموس فى تنفيذها، بجانب تنفيذ احتفالية خاصة بمسرح مدرسة الخارجة الفنية للبنات تضمنت: مجموعة من الفقرات الفنية والشعرية، بمشاركة مجموعة من الطلاب، بالإضافة إلى تكريم فريق البرلمان المدرسى المنتخب بإدارة الخارجة التعليمية؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة البرلمان المدرسى، وتكريم الفائزين بمراكز متميزة على مستوى الجمهورية بمسابقات الكاريكتير والإذاعة المدرسية.