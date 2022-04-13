الأنبا قزمان يهنئ محافظ شمال سيناء بشهر رمضان والعيد القومى للمحافظة

جدة - نرمين السيد - زار نيافة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، اليوم، محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



جدة - نرمين السيد - زار نيافة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، اليوم، محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

لتهنئته بحلول شهر رمضان، وكذلك باقتراب العيد القومى للمحافظة الذى يوافق 25 أبريل (عيد تحرير سيناء).

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