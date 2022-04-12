/691752/في-مباراة-درامية-كريم-بنزيما-يقود-الريال-لنصف-نهائي-دوري-الأبطال

انتهت مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 4-5 بمجموع اللقائين، ليصعد إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

دوت الخليج

البداية كانت مثالية لفريق نادي تشيلسي، والذي تمكن من إحراز ثلاثة أهداف حتى الدقيقة 80، حيث افتتح ماسون ماونت التسجيل في الدقيقة 15 وأنطونيو روديجير في الدقيقة 51 و تيمو فيرنر في الدقيقة 75.

لكن رودريجو من بعيد ليحيي آمال ريال مدريد من جديد بتقليص الفارق وإحراز هدف في الدقيقة 80 ، ليعادل نتيجة الذهاب، ولتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول، جاء المنقذ كريم بنزيما، وأعطى الأفضلية لريال مدريد، بتقليص الفارق في الديقية 96 من الشوط الإضافي الأول إلى هدف وحيد.

بذلك يكون مجموع اللقائين 4/5 لصالح ريال مدريد، والتي تعني صعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فريق ريال مدريد من إقصاء فريق تشيلسي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الذهاب تألق مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما وذلك بإحرازه لـ «هاتريك» أعطى من خلاله الأفضلية للريال في مباراة العودة، فيما أحر كاي هافيرتز هدف تشيلسي الوحيد.

فياريال يخطف بطاقة العبور

على جانب آخر، فقد حقق فريق فياريال المفاجأة بتعادله مع نادي بايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره، ليصعد الفريق الإسباني بعد فوزه في مجموع اللقائين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وفي إطار منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يواجه، غدا، فريق ليفربول، بنفيكا البرتغالي، وذ في إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ليفربول يحتاج فقط للفوز أو التعادل بأي نتيجة، للصعود للدور نصف النهائي، أو حتى الخسارة بفارق هدف ستكون كافية للصعود، حيث انتهت مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لبنفيكا.

أتليتكوا مدريد يسعى لخطف بطاقة التأهل على أرضه

فيما يواجه فريق مانشيستر سيتي فريق أتليتكوا مدريد في إيهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الفذهاب بفوز فريق مانشيستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا بهدف مقابل لا شئ، ويحتاج الفريق الإنجليزي إلى التعادل بأي نتيجة، أو الفوز بفارق هدف. فيما يسعى أتليتكو مدريد في خطف بطاقة التأهل بعد أن فعلها فياريال.