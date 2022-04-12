/691751/ليلة-سقوط-البايرن-فياريال-يحقق-المفاجأة-ويخطف-بطاقة-العبور-إلى-نصف-نهائي-الأبطال

حقق فريق فيا ريال المفاجأة بتعادله مع نادي بايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره، ليصعد الفريق الإسباني بعد فوزه في مجموع اللقائين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، إلى الدور نصف النهائي.

دوت الخليج

أشواط إضافية بين تشيلسي وريال مدريد

انتهت مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وهي نفس نتيجة الذهاب.

بهذه النتيجة تتجه المباراة إلى أشواط إضافية لمدة نصف ساعة، مقسمة على شوطين كل شوط لمدة 15 دقيقة.

أحرز أهداف تشيلسي ماسون ماونت في الدقيقة 15 وأنطونيو روديجير في الدقيقة 51 و تيمو فيرنر في الدقيقة 75.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: كورتوا - ميندي - ألابا - ناتشو - كارفاخال - كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش - كروس - فينيسيوس - بنزيما. فيما جاء تشكيل نادي تشيلسي كالتالي: حراسة المرمى: إدوارد ميندي، خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، روديجر، ماركوس ألونسو، خط الوسط: لوفتيس تشيك، كوفاسيتش، نجولو كانتي، وفي خط الهجوم: ماسون ماونت، تيمو فيرنر، كاي هافيرتز.

وشهدت مباراة الذهاب تألق مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما وذلك بإحرازه لـ «هاتريك» أعطى من خلاله الأفضلية للريال في مباراة العودة، فيما أحر كاي هافيرتز هدف تشيلسي الوحيد.

ليفربول يواجه بنفيكا في مباراة حسم الصعود

وفي إطار منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يواجه، غدا، فريق ليفربول، بنفيكا البرتغالي، وذ في إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ليفربول يحتاج فقط للفوز أو التعادل بأي نتيجة، للصعود للدور نصف النهائي، أو حتى الخسارة بفارق هدف ستكون كافية للصعود، حيث انتهت مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لبنفيكا.

أتليتكوا مدريد يسعى لخطف بطاقة التأهل على أرضه

فيما يواجه فريق مانشيستر سيتي فريق أتليتكوا مدريد في إيهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الفذهاب بفوز فريق مانشيستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا بهدف مقابل لا شئ، ويحتاج الفريق الإنجليزي إلى التعادل بأي نتيجة، أو الفوز بفارق هدف. فيما يسعى أتليتكو مدريد في خطف بطاقة التأهل بعد أن فعلها فياريال.