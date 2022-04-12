/691749/هنحاصرك-وهتروح-في-داهية-تسريب-جديد-يكشف-تهديد-مرسي-لـ-محمد-رجب-في-الاختيار-3

شهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، تسريب جديد لـ محمد مرسي في حوار بينه وبين الشاطر، يكشف به تهديده أمين الحزب الوطني الدكتور محمد رجب، مؤكدا أنه سيحاصره.

دوت الخليج يرصد تسريب جديد في الاختيار 3 يهدد جماعة الإخوان

وجاء خلال التسريب، محمد مرسي وهو يقول: “إحنا عندنا معلومات تخلينا نقول لصاحب الحكاية اتعدل ولا.. يعني أنا فاكر بتاع الحزب الوطني دا اللي اسمه محمد رجب أنا عرفت أنه هو كان قاعد بيرتب وجايب 3000 واحد وقاعد معاهم في مقر الحزب في الجيزة ومش عارفين فين اتصلت بيه في التليفون قلتله يا محمد يارجب لم نفسك أحسن أنت لو فكرت تجمع 3000 واحد هنحاصرك بـ 30000 وانت وهم هتروحوا في ستين داهية”.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11

ورصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، مخططات جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية التي هدمت مصر في الفترة الذي تولى بها محمد مرسي الحكم، جاءت تلك المخططات بداية من محاولتهم السيطرة على البرلمان المصري من خلال ترشيح شخص، تحت قيادتهم يتولى الرئاسة، ثم يستبدلونه بشخص أخر ينتمي لهم ومن الجماعة نفسها،كما رصدت محاولة الخلية الإرهابية تفجير إحدى الكنائس، تحت شعار القضاء على اعداء الدين الإسلامي.

وشهدت الحلقة أيضا مخططات الإرهاب في بيع أراضي سيناء من خلال إعطاء الجنسية المصرية لجنسيات مختلفى لشراء أرض سيناء، ولكن يقف لهم في ذلك الرئيس السيسي، الذي يطالب خيرت الشاطر بإقالته من وزارة الدفاع.

أبطال مسلسل الاختيار 3

جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 3 يخوض بطولته كلا من الفنان ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام.