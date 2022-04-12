مسلسل يوتيرن الحلقة 11..ريهام حجاج تكتشف خيانة زوجها والإفراج عن كريم قاسم

/691730/مسلسل-يوتيرن-الحلقة-11ريهام-حجاج-تكتشف-خيانة-زوجها-والإفراج-عن-كريم-قاسم

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 11

مسلسل يوتيرن الحلقة 11

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل يوتيرن، التي عرضت منذ قليل مجموعة من الأحداث المثيرة حيث طلق محمود حجازي وهو شقيق يارا التي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام حجاج، زوجته وهي الفنانة نانسي صلاح.

وفي الوقت نفسه، تواصل نانسي صلاح التي تقدم شخصية سارة، تحريض يوسف زوج يارا وهو الفنان أيمن قيسوني على زوجته وهي ريهام حجاج حيث اكتشفت الأخيرة خيانة زوجها مع طليقه شقيقها حيث شاهدتهما في غرفة النوم معا.

مسلسل يوتيرن الحلقة الحادية عشرة

ويشار أنه تم الإفراج عن ريهام حجاج التي تجسد شخصية يارا، وخالد ابن خالتها وهو الفنان كريم قاسم، من النيابة علي ذمة التحقيقات وتم إخلاء سبيلهما، ومن جانبه قام شوقي والذي يقدم شخصيته الفنان محمود حافظ بالشهادة وقال إن يارا كانت تقود السيارة ، وكانت نانسي صلاح تهدد زوجها في حال عدم تنفيذ الطلاق سوف تبلغ النيابه بأنه وراء سرقة أموال المستشفي.

وكانت الحلقات السابقة شهدت زوج يارا وهو أيمن القيسوني الذي أبلغ الشرطة عن زوجته في حادثة صدمها لسيدة بالسيارة وتم القبض عليها هي ونجل خالتها خالد وهو كريم قاسم، ومن جانبها سارة وهي نانسي صلاح كانت تواصل الكذب على يوسف بعدما أكدت له أن زوجته تخونه مع خالد.

اقرأ أيضًا

مسلسل توبة الحلقة 11.. هل يعود عمرو سعد إلى النصب والاحتيال؟

أما أحداث مسلسل يوتيرن تدور حول شخصية ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ولكنها تترك عملها ويستعرض العمل علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها خالد وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حادث سير قلب حياتها رأسا على عقب.

ويشارك ريهام حجاج، وكريم قاسم، في بطولة المسلسل كلا من توفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وأيمن القيسوني، وعبير منير، وصفاء الطوخي، ويعرض العمل عبر شاشة قناة CBC وDMC والأولى الفضائية.