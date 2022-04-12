مفتى الجمهورية: النبى ضرب النموذج الأرقى فى التعامل مع غيرة الأزواج

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم إن "هناك دروسا عديدة مستفادة من علاقة النبى الكريم بأمهات المؤمنين، ولعل من أبرزها أن النبى صلى الله عليه وسلم لجأ لزوجته السيدة خديجة عقب الحدث الجلل الذى تعرض له فى غار حراء عند بدء نزول الوحى؛ وهذا التصرف يعلمنا أهمية وضرورة تكاتف الزوجين معا وقت الأزمات والأحداث الجسام، وأن يكون كل منهما داعما للآخر لمواجهة الظروف المختلفة فى الحياة؛ ليتحقق السكن والمودة المنشودة.





وأضاف مفتى الجمهورية، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن التعاون الصادق والمثمر بين الزوجين يعد من أقوى دعائم الحياة الاجتماعية السليمة بين الزوجين، فالزوج الناجح والزوجة الناجحة هما من يتفقان على إدارة ناجحة للبيت؛ وهذا الأمر مقصد أصيل من مقاصد عقد الزواج.

وأثنى مفتى الجمهورية فى تصريحاته بشدة على السيدة خديجة، مؤكدا أنها امرأة عظيمة حتى إن السيدة عائشة كانت تغار منها من كثرة ذكر النبى لها بعد موتها ومن كثرة الثناء عليها، فتقول: "ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة"، وعندما قيل له: "لقد أبدلك الله خيرا منها"، قال صلى الله عليه وسلم: "ما أبدلنى الله خيرا منها، قد آمنت بى إذ كفر بى الناس، وصدقتنى إذ كذبنى الناس، وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس، ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساء".

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن هذه الغيرة هى من الغيرة المحمودة التى فى أصلها من المطلوبات الشرعية والفضائل الأخلاقية؛ حيث تبعث على إظهار كلا الزوجين المودة والحب والاهتمام للطرف الآخر؛ استجابة لما تدعو إليه طبيعة النفوس من حب اختصاصها بمحبوبها بصفة خالصة حتى لا يشاركها فى ذلك غيرها.

وأردف مفتى الجمهورية قائلا: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد ضرب النموذج الأرقى والمثل الأعلى فى التعامل مع غيرة الأزواج فى إطارها المحمود الداعم لاستقرار الأسرة والمغذى للحب وسريان المودة بين الزوجين.

وشدد مفتى الجمهورية على ضرورة البحث والتقصى فيما يفيد والابتعاد عما يثير الشبهات كالبحث عن ديانة السيدة خديجة قبل البعثة أو التشكيك فى إيمان والدى النبى الكريم، مؤكدا أن الحق الذى يجب اعتقاده ولا يجوز غيره: أن والدى النبى صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنان، وهما خلاصة أهل الاصطفاء والإيمان؛ لأن الله اختارهما لنور النبوة؛ فهما خير مستقر ومستودع.

وأكد مفتى الجمهورية أنه ينبغى عدم الجزم وعدم الحكم على الناس بأن هذا فى النار وهذا فى الجنة؛ لأنه من التألى على الله حتى إن من لم تصله دعوة الإسلام الخاتمة لن يظلمه الله عز وجل؛ فالله ليس بمعذب أحدا حتى يسبق إليه منه خبر، أو تأتيه منه بينة، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ [الإسراء: 15].