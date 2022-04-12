إزالة 4 حالات تحويل من سكنى لمحلات ومخالفات بناء فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل الحازم ضد المخالفات وتحقيق الانضباط، حيث أوقفت الحملة أعمال تحويل وحدات سكنية إلى الغرض التجارى بعقار 16 بهضبة الأهرام، حيث تم إزالة المخالفه ورفع المعدات وأعمال البناء وتحرير محضر للمخالف.

كما أزالت المحافظة أعمال بناء مخالفة بأعلى عقارات 34ط / 117ك / 85، وذلك تحت إشراف تيسير عبدالفتاح، رئيس حى الهرم، وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام، وجارٍ استكمال شن الحملات لتحقيق الانضباط.

