توزيع 50 ألف وجبة إفطار للصائمين فى المترو (صور)

جدة - نرمين السيد - انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من توزيع 50 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم وبالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، بعد انتهاء العشر أيام الأوائل من شهر رمضان المبارك.





وقالت الشركة المصرية للمترو فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه يتم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميًا بعدد 500 وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، حيث إن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة "الشهداء - أنور السادات - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة - شبرا الخيمة - كليةالزراعة - روض الفرج - السيدة زينب - حلوان". يذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

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