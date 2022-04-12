/691748/بالصور-أمانة-حماة-وطن-بالجيزة-تنظم-فطارا-بحضور-قيادات-الحزب

دوت الخليج

جاء الأفطار، الذي نظمه عضو هيئو مكتب أمانة شئون القبائل الحاج أشرف العربي، تحت رعاية النائب نافع عبد الهادي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب والأمين العام لحزب حماة وطن بالجيزة والاستاذ عصام نحمده مساعد الأمين العام واللواء حامد هدد أمين التنظيم بالجيزة.

أمانة حماة وطن بالجيزة تنظم فطارا بحضور قيادات الحزب

وأكد الحاج أشرف العربي أن حفل الإفطار تواكب مع احتفالات الدولة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشعب المصري العظيم.

وقال العربي، في كلمة خلال الاحتفال، إن مصر تمر حاليا بأزهى عصورها في ظل قيادة الرئيس السيسي، مؤكدا أن الرئيس السيسي وضع قواعد بناء الجمهورية الجديدة عبر تحقيق التنمية في كافة ربوع الدولة.

وأضاف أن مصر وفي ظل توجيهات القيادة السياسية، استطاعت مواجهة التحديات الراهنة سواء الاقتصادية أو غيرها، مشيدا بتوجهيات الرئيس السيسي للتعامل مع الغلاء والوضع الاقتصادي.

وقد حضر حفل الافطار لفيف من قيادات الحزب على رأسهم الاستاذ أشرف الصعيدي أمين أمانة التواصل بحزب حماة وطن بالجيزة والكاتب الصحفي الكبير محمود الشناوي أمين أمانة شئون الأحزاب بالجيزة والكاتب الصحفي مسئول ملف شئون مجلسي النواب والشيوخ بوكالة أنباء الشرق الأوسط أمين أمانة شئون البيئة بحزب حماة وطن بالجيزة والحاج جهاد حسن أمين أمانة شئون القبائل بالحزب بالجيزة وأمانة شئون العضوية.