/691747/مسلسل-الاختيار-الحلقة-11-يرصد-مخططات-إرهابية-لجماعة-الإخوان-بيع-أراضي-سيناء-والسيطرة-على-البرلمان

بدأ مسلسل الاختيار3 الحلقة 11، بحوار بين رئيس الحكومة الأسبق هشام قنديل، ومحمد مرسي، عن التدهور الأقتصادي الذي حل بمصر، فقال قنديل: “بالنسبلة للملف الاقتصادي أرسلتهم بأنه يعني اي مصر تفلس”، في حين قال له مرسي: “كلمت الناس في الخارج قالوا لازم قروض، هطلع ازاي أقولهم ناكل بالقروض بأنه وش”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3

واستكمل مرسي حديثه قائلا: “مش خيرت الشاطر قال عندنا اقتصاد خارجي قوي هو فين دلوقتي”، ليهدأه قنديل قائلا: “الناس في الشارع بتحبك وشايفة فيك رمز للثورة والشرعية، هبطنا للدستور وبكرة هنكمل للبرلمان وان شاءالله”.

ينتقل المشهد للأمن الوطنيالذي يكشف عن رصده لأبو مصعب من خلال مكالمة في التليفون أما عن أبو هيب فيشترك على رأس تنظيم الخلية الإرهابية وأصبح على قوائم الارهاب في كل المطارات، والذي من المقرر أن يكون مسؤول القاعدة في مصر.

الرئيس السيسي يعرقل خطة جماعة الإخوان في بيع أراضي سيناء

يرصد الاختيار 3 الحلقة 11، حوار بين الرئيس السيسي عن تملك أراضي سيناء من قبل جنسيات مختلفة من تدبير صفقات جماعة الإخوان الإرهابية، فيقول له هشام سليمان: “بقى فيه بطايق مصرية بتطلع لناس من جنسيات مختلفة عشان يشتروا بيها أراضي سيناء”، ليرد عليه السيسي قائلا: “الأراضي اللي استرديناها بدم الشهداء عايزين ياخدوها بالطريقة دي، هنوقف الكارثة دي حالا، محدش هيقدر يشتري حدود مصر طول ما احنا عايشين".

بعد مواجهة السيسي أزمة تملك أراضي سيناء في عهد مرسي.. هذا ما قاله خيرت الشاطر وبديع عنه

انفجر بديع والشاطر بعد وقف السيسي أمام خطتهم، اذ قال خيرت الشاطر: “بعد كل الوعود اللي اديناها للناس يطلع قرار من السيسي بنفسه كده، عبد الفتاح السيسي لم يعد يصلح وزيرا للدفاع”، ليجيبه محمد بديع، قائلا: “الدكتور مرسي لازم يحاول معاه وهو أما يشوفنا مسيطرين في البلد هيخضع لينا”، فيقول خيرت الشاطر، غاضبا: “السيسي لا يصلح وبعد أيام هنقعد القاعدة دي ونناقش كيفية الإطاحة بيه”، وكان من ضمن الحلول الذي وضعوها لمواجهة تلك الأزمة، الضغط على السيسي بأنه يهدد مصالح سيناء والإقتصاد الخارجي.

خطة الإرهاب لتفجير الكنائس

يلتقي بسام المجند لدى الأمن الوطني، برئيس الخلية الإرهابية، الذي يقول له: “بنخطط لعملية كبيرة وتفجير ضخم نعلن به عن عودتنها وتم اختيارك لاداء المهمة، هتحط قنبلة قدام الكنيسة وهنفجرها عن بعد”، يرفض أسامة ولكن يحاول الأول إقناعة بأن رفضه يعد ضعف إيمانه.

خطة الإخوان للسيطرة على البرلمان والدولة

ينتقل المشهد لخطة الإخوان في السيطرة على البرلمان المصري، وهي محاولة ترشيح شخص يخضع لسيطارتهم في الإنتخابات الرئاسية، وفي حالة نجاحه يقومون بإزالته وتعين أحد أفراد الجماعة مكانه، ليوافقه مرسي قائلا: “الناس هنا مش عايزة اللي يواجهها وش لوش.. عايزة اللي ياكل بعقلها حلاوة”.

تهديد مرسي لـ محمد رجب

وانتهى مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 تسريب لمحمد مرسي، قال فيه: م اتصلت بمحمد رجب قولتله لم نفسك أحسنلك لو جمعت 3 ألاف هنحاصرك ب 30 ألف في ساعتين وهتروحوا في داهية”.