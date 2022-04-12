/691746/الكاتب-عمرو-عياد-ينتهي-من-كتابه-التقني-الجديد-الحماية-من-الهاكرز

انتهى الكاتب عمرو السعيد عياد من كتابه الجديد «الحماية من الهاكرز»، والذي يتضمن الكتاب روشتة تفصيلية لأهم الخطوات والطرق الآمنة لحماية الهاتف والحاسوب الشخصي من الاختراق، حيث يتبع الكثيرون مؤخراً طرقاً عديدة للاختراق من قبل الهاكرز، يستخدمها المخترقون لاستفزاز الضحية وإجباره على دفع مبلغ مالي مقابل المعلومات، أو حتى سرقة الحساب البنكي وغيرها من الأهداف الدنيئة.

دوت الخليج

وكشف الكاتب عمرو السعيد عياد، بمؤلفه عن أهم الطرق الآمنة لحماية الهاتف من اختراق الهاكرز ومنها تجنب الضغط على أي من الروابط التي لا تعرفها، وعدم استخدام نظام روت “ROOT”، أو جيلبريك “JAILBREAK”، وتجنب تثبيت التطبيقات من خارج المتجر الرسمي، والتأكد من التحديث الدائم لنظام الهاتف، وتجنب استخدام كلمات السر الضعيفة، وتحميل برنامج حماية الهاتف مثل برامج VPN، وهناك برنامج مخصصة لحماية هواتف الآيفون والآندرويد منها Bitdefender، Norton، McAfee.

الكاتب عمرو عياد ينتهي من كتابه التقني الجديد «الحماية من الهاكرز»

كما استطلع الكاتب عمرو عياد بكتابه عدد من الخطوات التى يجب اتباعها لحماية الحاسوب الشخصي والهاتف الذكي من الاختراق كالحرص على حماية معلوماتك الشخصية وعدم مشاركتها مع أحد، وأن تعلم مع من تتعامل "هوية الموقع الذي تتعامل معه"، واستخدام برامج الحماية التي تُحدث نفسها أوتوماتيكيًا، وينبغي على الأقل أن تثبت على الهاتف المحمول برنامج لمكافحة الفيروسات "anti-virus".