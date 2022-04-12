/691745/إياب-ربع-نهائي-دوري-الأبطال-ماونت-يحيي-آمال-تشيلسي-في-الصعود-والبايرن-يعانى

انتهت أحداث الشوط الأول من إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بتقدم الفريق اللندني بهدف مقابل لا شيئ، أحرزه ماسون ماونت في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد خلال الشوط الأول كالتالي: كورتوا - ميندي - ألابا - ناتشو - كارفاخال - كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش - كروس - فينيسيوس - بنزيما. فيما جاء تشكيل نادي تشيلسي كالتالي: حراسة المرمى: إدوارد ميندي، خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، روديجر، ماركوس ألونسو، خط الوسط: لوفتيس تشيك، كوفاسيتش، نجولو كانتي، وفي خط الهجوم: ماسون ماونت، تيمو فيرنر، كاي هافيرتز.

وكانت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قد انتهت بفوز ريال مدرير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أحرزها.

وشهدت مباراة الذهاب تألق مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما وذلك بإحرازه لـ «هاتريك» أعطى من خلاله الأفضلية للريال في مباراة العودة، فيما أحر كاي هافيرتز هدف تشيلسي الوحيد.

فيا ريال يفرض التعادل على بارين ميونخ

على جانب آخر انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وفيريال بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة شهدت تألق حارس فريق فيا ريال.

وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز فياريال بهدف مقابل لا شيئ، مما يصعب المهمة على الفريقي الألماني.

وجاء تشكيل فريق بارين ميونخ خلال شوط اللقاء الأول كالتالي:

تشكيل بايرن ميونخ وضم تشكيل بايرن ميونخ كلا من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوبامايكانو - لوكاس هيرنانديز - يوزوا كيميتش

خط الوسط: ليون جروتسكا - جمال موسيالا توماس مولر

خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي

فيما جاء تشكيل فريق فيا ريال خلال الشوط الأول كالتالي:

تشكيل فياريال وضم تشكيل فياريال كلا من:

في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

خط الدفاع: بيرفيس إستوبينان- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

خط الوسط: داني باريخو- إيتيان كابوي- فرانسيس كوكلين

خط الهجوم: جيوفاني لو سيلسو- أرناوت دانخوما- جيرارد مورينو