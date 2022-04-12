/691741/محمد-محمود-لبيب-توجيهات-السيسي-بتطوير-أضرحة-ومقامات-أهل-البيت-لفتة-دينية-أسعدت-الملايين

قال النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بشمول تطوير أضرحة آل البيت الخدمات والمرافق المحيطة والتطوير والتجديد الشامل لها، لفتة دينية وإنسانية كبيرة من جانب القيادة السياسية، تظهر حرص الدولة في أعلى مستوياتها على ظهور أضرحة أهل البيت لزائريها من مصر ومختلف أنحاء العالم في أبهى صورة.

دوت الخليج

توجيهات السيسي في تطوير أضرحة ومقامات أهل البيت لفتة دينية أسعدت الملايين

وقال محمود في تصريحات له اليوم، إن اطلاع الرئيس على الموقف التنفيذي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، وبالخصوص كل من أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وتوجيهاته بالتطوير الشامل والمتكامل أسعد الملايين داخل مصر وخارجها من مريدي ومحبي أهل البيت.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى شمول التطوير الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، علاوة على التطوير الشامل للمرافق والخدمات المحيطة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

واختتم نائب سوهاج، بالتأكيد على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد عملية واسعة للتطوير العمراني وتأهيل كافة مرافقها ومؤسساتها ووزاراتها وأماكن العبادة الدينية، انطلاقا من رؤية شاملة للجمهورية الجديدة التي تخطو لها البلاد.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت

وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي بشأن جهود ترميم ، وتجديد مقامات وأضرحة ال البيت ، خاصة أضرحة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب.

حيث وجه الرئيس بتطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل إيضا الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية ، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القران الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات الملحقة بمسجد مصر، فضلاً عن أعمال ربط مقر القيادة الاستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة