/691738/توافق-على-الزواج-بالأصغر-منها-وهذه-قصة-ارتباطها-السري-تصريحات-نارية-لـ-عايدة-رياض

حلت اليوم الفنانة عايدة رياض ضيفة الحلقة رقم 11 من برنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب ويعرض عبر شاشة قناة النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات الفنانة عايدة رياض في برنامج سابع سما

عايدة رياض وقصص الحب في حياتها

بدأت الإعلامية راغدة شلهوب مع عايدة رياض بالحديث حول قصص الحب في حياتها، فقالت: احلى حاجة في الدنيا الحب، انا مش في قصة حب دلوقتي.

وحينما سألتها راغدة عن تواصلها مع شخص ما بالمحادثات عن طريق الانترنت، قال: على التليفون بس كده هو حد من جمهوري ومعجبيني بس عايش في أمريكا وعلى اتصال تليفوني دايما، بس لسه مشوفتوش خالص، بيكلمني يقولي اخبراك ايه وبيشوفني في انترفيو معاكي مثلا يقولي كنتي قمورة كنتي لذيذة والواحد طبعًا بيبتبسط، وهو مصري وبيجي مصر كتير بس لسه مشوفتوش، بس طبعا باعتلي صورته، شوفت صورته، ونزل كذا مرة مصر ومشوفتهوش عشان بيبقى عندي تصوير، وكان عندي ظروف يا في شغل يا اخويا تعبان.

وتابعت عايدة قائلة: بس هو زعلان مني وعملتله بلوك، عشان بيقولي انتي عايزة تفهميني ان كل مانزل مصر بتبقي مشغولة، وفاكر ان احنا فنانين بقى لا في امراض ولا في اخوات ولا في شغل كل واحد خياله رايح لبعيد جدًا.

وأردفت: معجبيني كتير بصراحة.

عايدة رياض والزواج من رجل أصغر منها

وسألتها راغدة شلهوب عن هل تفضل الزواج ممن هو أصغر منها، فقالت عايدة رياض: اخد واحد صغير ماخدش واحد قدي، لو فكرت ارتبط مش هاخد واحد كبير في سني، فلو هرتبط هاخد واحد اصغر مني لو فكرت ولو اني مش مقتنعة، وانا مواليد 54، ممكن يكون 55 بس لذيذ.

وبعدما سألتها راغدة شلهوب “هو ليه يتجوز حد 68 سنه؟”، فكان ردها: ممكن يكون معجب وهيتجوز تاريخ، انا مكنتش بحب الحكاية دي ولو كنت بحبها كنت عملتها بس انا مش من الجو ومبحبوش، لكن لما تيجي تفكري وتطق في دماغك في السن ده ف اتجوز واحد صغير يدلعني ويفسحني.

ووجهت عادية رياض رسالة لمعجبها بأمريكا، قائلة: بلاش الظنون المنيلة بنيلة دي وتتعصب وتدي احكام مش مظبوطة ومش لذيذة ومش بسيطة.