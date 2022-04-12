كهنة الكاثوليك فى الجيزة والفيوم وبنى سويف يستعدون للاحتفال بالقيامة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الأنبا توماس عدلى، مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، بالآباء القمامصة والكهنة، بمجمع كهنة المطرانية، وذلك فى مقر الدار الأسقفى، بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.





يأتى الاجتماع لبحث ترتيبات احتفالات الرعايا بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، وتمت مناقشة بعض الموضوعات الرعوية والإدارية. بدأ اليوم باللقاء التكوينى، حيث ألقى الانبا توماس محاضرة بعنوان رواية الآلام والموت والقيامة عند القديس متى الانجيلى "تحليل سردى"، واختتم اليوم بصلاة القداس الإلهى، وقدم صاحب النيافة القداس على نية الرعايا ولا سيما فى هذا الزمن المبارك، كما تم الاحتفال بعيد السيامة الكهنوتية للقمص بولس فهمى، الذى واكب الاحتفال بذكرى سيامته.

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