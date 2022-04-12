زراعة الوادى الجديد: توريد نحو 3 آلاف طن قمح

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد بدء توريد كميات القمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، حيث تم توريد 15 طنا إلى صومعة الخارجة، وتوريد 2272 طنا إلى صومعة شرق العوينات، ليصل إجمالى ما تم توريده من أقماح داخل المحافظة ألفين و287 طنا و940 كيلو جراما، كما تم توريد 480 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة، ليصبح إجمالى ما تم توريده داخل وخارج المحافظة ألفين و767 ألفا و970 طن قمح.





وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد الدكتور مجد المرسى فى تصريح، اليوم الثلاثاء، إنه يتم استلام محصول القمح من المزارعين بالجمعيات الزراعية التعاونية، والتأكيد على توعية المزارعيين بتوريد القمح بحد أدنى 12 أردبا للفدان، وتسيير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى. وأشار إلى حصاد نحو 9 آلاف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة تقدر بـ 342 ألف فدان منزرعة بالقمح بمناطق شرق العوينات والخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، ومن المستهدف توريد ما يقرب من 925 ألف طن قمح هذا الموسم.

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