/691737/مسلسل-المداح-2-الحلقة-12-والدة-حمادة-هلال-في-خطر-بسبب-سهر-الصايغ

شهد مسلسل المداح 2 الحلقة 12 حالة من الغموض والرعب التي حلت على عائلة صابر المداح “حمادة هلال”، بعد دخول والدته المستشفى بسبب السحر الذي تعرضت له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل المداح 2 الحلقة 12

بدأ مسلسل المداح 2 الحلقة 12، بوالدة عادل وزوجته، الشاب الذي يطارد حمادة هلال في أحلامه ليساعده، اذ تطلب زوجة عادل من والدتها أن تستعين بالمداح لمساعدة نجلها، ولكن لسبب غير معلوم حتى الأن رفضت والدة عادل هذا.

والدة حمادة هلال في خطر بسبب سهر الصايغ

وانتقلت الحلقة 12 من مسلسل المداح، بشجار بين صابر وشقيقه حسن، فيتهم الأخير صابر بأنه أعماله السبب في وصول والدته لهذه الحالة، وعندما يدخل صابر لوالدته في غرفة المشفى، يكتشف أنها ملبوسة من الجن الذي يلاحقه دائما “سهر الصايغ” يحاول صابر يعالجها بتلاوة القرأن ولكن تنهار والدته ليتدخل الأطباء ويقومون بطرده، فيتهم المداح شقيقته هبة بأنها السبب في هذا السحر الواقع على والدته.

الرعب يسيطر على صابر بسبب مليكة

أثناء زيارة صابر لوالدته للمرة الثانية، تظهر له مليكة “سهر الصايغ”، وتبدأ في تحذيراته، قائلة: “مش هتقدر ياصابر، أنا غلطانة اني خايفة عليك لازم أعرفك انك مش هتقدر، أنا اللي أذيها بس ياترى هتعرف مين اليل عملها العمل فكر شوية، مش هبة العمل ده مش كبير عننا، المرة دي أنا اللي عملاه ياصابر”.

صابر يتهم الشيخ عبد الرحمن بالسبب في أذية والدته

يقابل صابر جملية والشيخ عبد الرحمن، الذي يتهمه صابر في السبب في أذية والدته وهو من أدخله في هذه الدوامة، ليعترف له الشيخ عبد الرحمن بأنه في صراع يجب أن يخوضه دون استسلام، وكان قبل هذا تحدث الشيخ عبد الرحمن مع جميلة وقال له: “صابر دلوقتي لو مواجهش هيدمروه وبعده أخطر من قربه”، بينما حسن يعرب عن حزنه على والدته وندمه على انه لم يتدخل لانقاذها وأن صابر دائما من يمتلك القوة عنه.

أما عن هبة فيذهب صابر للاعتذار منها ويقول لها بأنها شقيقته ولها في منزله كبقية أشقائه، أما عن والدته ووالدته، فتخبره بأنها تريد إجراء تحليل Dna، لتتأكد بأن هبة شقيقته، يرفض صابر في البداية وتنتهي الحلقة بصدمته.

مسلسل المداح 2

جدير بالذكر أنه، يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.