/691733/ضبط-مصنع-لتجميع-زيوت-الطعام-المستخدمة-بدون-ترخيص-بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من شن حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة.

دوت الخليج

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة وفرق العمل التابعة له بالاشتراك مع السيد عضو الرقابة الإدارية بشن حملة مكبرة على مصنع لتجميع زيت الطعام المستخدم بدون ترخيص بمنطقة مشروع ناصر بمنطقة أبيس.

أسفرت الحملة عن

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز كمية تقدر ٤٠٠٠٠ لتر زيت طعام مستخدم ٢٠ خزانًا بلاستيكيًّا فارغًا سعة الخزان ١٠٠٠ لتر و٣ مواتير رفع.

وقد تم استدعاء هي شرق لتصنيع المصنع استكمالًا الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وفى سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الاسواق والاسعار بالمحافظة.

تعليمات مشددة لتكثسف الحملات

بتعليمات مشددة من السيد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية والمحلات والأسواق ومطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

فقد قامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة الأستاذ سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان وفريق العمل التابع له بشن عدة حملات بمنطقة الحضرة الجديدة.