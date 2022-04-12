/691732/مسلسل-بيت-الشدة-الحلقة-11-وفاء-عامر-تؤذي-أهالي-درب-نبأة

عرضت اليوم الحلقة 11 من مسلسل بيت الشدة بطولة الفنانة وفاء عامر، والتي شهدت إشتعال كبير وملحوظ في الأحداث، التي يرصدها لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة.

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