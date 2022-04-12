/691731/ضبط-مصنعين-بدون-ترخيص-وكميات-من-اللحوم-في-حملات-مكبرة-بمحافظة-البحيرة

تمكنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين كوم حمادة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، من شن حملات مكبرة أسفرت عن ضبط مصنعين بدون ترخيص وكميات من اللحوم في حملات مكبرة في البحيرة.

دوت الخليج

أسفرت الحملة في قطاع التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية عن ضبط ٢٠ طبق كبده بإجمالي ١٠ كيلوجرامات لحوم مفرومة و١٤ صفيحة جبن بإجمالي ٢٨٠ كيلوجرامًا وكيس مقرمشات زنة ٦ كيلوجرامات و٣٠ كيس توست خبز - ٦ كيلوجرامات دقيق - ٣٠ كيس توابل - ٣٠ كيس بقسماط جميعهم منتهو الصلاحية

ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص

كما تم ضبط مصنع ألبان يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٤ بستلة جبنة غير مدون عليهم أي بيانات وكذا ضبط جركن مياه أكسجين بإجمالي ١٠٠ لتر منتهي الصلاحية وغير مصرح بتواجده بالمكان.

ضبط مصنع مفروشات بدون ترخيص

كما تم ضبط مصنع مفروشات يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على ٥٠ طقم منتج نهائي وتم تحرير ١٣ محضر جنح صحية وسحب ٤ عينات لإرسالها لمعامل التحاليل وكذا إعدام ١٨ كجم مواد غذائية مختلفة.

وفي قطاع حماية المستهلك تحرير ٩ محاضر عدم إعلان أسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية لأنشطة تجارية مختلفة.