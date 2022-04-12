/691729/الأسطورة-واحد-بس-جمهو-محمد-رمضان-يحيى-سنوية-الرفاعي

حرص جمهور الفنان محمد رمضان على إحياء ثانوية الرفاعي، شخصية من الشخصيات التي قدمها الفنان خلال أعماله الرمضانية في السنوات الماضية اذ كان يحمل اسم “الأسطورة”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إحياء جمهور محمد رمضان سنوية رفاعي

أعاد محمد رمضان نشر فيديو أعده الجمهور لـ رفاعي في مسلسل الأسطورة، مرفقا عليه أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب، وعلق عليه قائلا: “الجمهور الأصيل لسه فاكر سنوية رفاعي الأسطورة واحد بس”.

مسلسل الأسطورة

جدير بالذكر أنه تدور أحداث مسلسل الأسطورة حول شاب خريج كلية الحقوق ناصر “محمد رمضان” يسكن فى منطقة السبتية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه “رفاعي” السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح، يتم رفضه، ويتورط ناصر في الإجرام الذي يمارسه شقيقه خاصًة بعد دخول أخيه في صراعات مع تاجر سلاح كبير.

محمد رمضان في رمضان 2022

هذا يوشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «المشوار» ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين

يعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الساعة 8:10 عبر شاشة قناة DMC، كما تعرض الحلقة في الإعادة الأولى على القناة ذاتها الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، والساعة 1:45 مساءً، كما يعرض أيضا على قناة DMC دراما الساعة 11:15، ويُعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا، فضلًا عن عرض المسلسل عبر منصة Watch IT الإلكترونية.

أزمة مسلسل المشوار

وكان قد مر مسلسل المشورا بأزمة قبل عرضه بعدما انتشرت أنباء تفيدانسحاب المخرج محمد ياسين من مسلسل المشوار الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني لعام 2022، تواصل موقع دوت الخليج مع محمود رمضان، مدير أعمال الفنان محمد رمضان ليكشف حقيقة الأمر، فقال في تصريح خاص لتحيا مصر نافيا الأخبار المتداولة بشأن دخول مسلسل المشوار في أزمة بعد انسحاب المخرج محمد ياسين من العمل، مضيفا: “الأخبار المتداولة كاذبة، والمخرج محمد ياسين مخرج كبير ولم ينسحب، واحنا بنصور ب 3 وحدات تصوير لأننا متأخرين جدا، ومحمد ياسين هو القائد بتاع ال3 وحدات”.

واختتم محمود رمضان حديثه: “لكن محمد رمضان معروف إنه دايما العيون عليه والحروب كتير”.