احنا بتوع الغلابة.. رئيس جمعية توزيع «العضم» على الفقراء يروي تفاصيل الواقعة.. أحد الاشخاص تعمد تشويه أعمال الجمعية| فيديو

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شهدت قرية أبيس 6 بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة غريبة من نوعها، حيث قام أحد أفرع جمعية الصفا والمروة الخيرية بتوزيع عظام "مواسير" الذبائح على السيدات اللاتي يأخذن التبرعات من الجمعيات الخيرية، وقام أحد بتصوير الواقعة ونشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعي لتلقى الصور موجة غضب جماهيري كبير من رواد منصات مواقع التواصل الإجتماعي في مصر.

دوت الخليج

قدم موقع "دوت الخليج" بثاً مباشراً مع محمد عبد المجيدغالي رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا والمروة الخيرية لكشف ملابسات ما تم تداوله بشأن توزيع أحد أفرع الجمعية عظام ذبائح على رواد الجمعية.

المواطنين هم من طلبوا "مواسير" العظام بعدما تسلموا اللحمة

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ "دوت الخليج" أن ما تم تداوله من صور تخص توزيع أحد أفرع الجمعية بمحافظة البحيرة عظام على المواطنين، كان بطلب من المواطنين أنفسهم بعدما تسلموا نصيبهم من اللحوم وكراتين رمضان، مشيراً إلى أنه لم يكن مسروراً من تداول تلك الصور وأنه استاء مثل كل المصريين من منظرها الأمر الذي جعله يتخذ قرار بغلق المقر في الفترة الحالية.

استياء مجل الإدارة من المنظر

وأضاف غالي، إن مجلس إدارة الجمعية عندما سمع بالأمر قام بجمع لجنة خماسية للتقصي عن حقيقة الأمرن وتبين أنه موضوع بسيط، فعندما طلب الناس مواسير العظام، تسابقوا لأخذها فطلب المسئول منهم الوقوف طابور لعدم التزاحم، ثم التقطت الصورة وقاموا بنشرها.

مسئول الفرع لم ليس له ذنب في الصور لكنه سيحاسب لأنه لم يعلمنا بشئ

ويؤكد غالي أن المسئول عن الجمعية سيحاسب وفقاً للقانون، لأنه تصرف دون علمنا في قبول تبرع شخص من القرية بذبح "عجل" وتوزيعه دون علم إدارة الجمعية، مشيراً إلى أن الصور في الجمعية شئ وارد للإثبات ما تم إنجازه للإدارة وللشخص المتبرع، لكن البعض استغل هذه الصور لشويه صورة وشكل الجمعية.

ويضيف رئيس مجلس الإدارة أن مقرات الجمعية متواجدة في الإسكندرية والبحيرة فقط، وسمعتها طيبة منذ نشأتها في عام 2001، ومجلس الإدارة تأمل أن يتم توسيع الرقعة والجغرافية للجمعية وأن تصل خدماتها إلى محافظات الصعيد، مضيفاً أن الجمعية لها أدوار عديده في المجتمع مثل نظافة الشوارة وعمل المشاريع البسيطة والدور الثقافي والمجتمعي الذي تقوم به.

واستطرد رئيس مجلس الإدارة أن الخير في هذا العام كان وفيراً جداً، بدعم الأفراد والقوات المسلحة والشركات ورجال الأعمال، وتم توزيع عدد كبير من كراتين رمضان.

بعد الواقعة اتخذ مجلس إدارة الجمعية قرارين هامين

1_ غلق مقر أبيس 6 ووقف التعامل مع المسئول هناك

2_ منع التصوير داخل جميع المقرات