/691722/قنا-تتسلم-30-ألف-شنطة-مواد-غذائية-من-الأوقاف-للأسر-الأولى-بالرعاية

تسلمت محافظظ قنا، الدفعة الأولى من شنط المواد الغذائية المقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومدن المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

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من جانبه أثنى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا علي الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في توفير السلع الغذائية واللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية لتوفير المواد والسلع الغذائية لهم، ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة التي أطلقهافخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وكيل وزارة الأوقاف

ومن ناحيته أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن المديري إستلمت 30840 شنطة مواد غذائية بإجمالى 62 طن أرز و62 طن سك، سوف يتم تسليمهم إلى مديرية التضامن الإجتماعى لتوزيعها على الأسر المستحقة من أجل توفير الحماية المجتمعية، لافتا إلى انه خلال الأربعين يوما الماضيه استلمت المديرية 14 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام وتم توزيعها علي المستحقين من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

تحديد الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم تحديد الأسر التى سيتم توزيع شنط المواد الغذائية عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدا لتوزيعها على المستحقين.