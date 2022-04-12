/691720/محافظ-أسوان-سنتواصل-مع-وزير-الري-لخفض-الغرامات-على-مزارعي-النوبة

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتواصل مع الدكتورمحمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عن طريق رفع مذكرة تفصيلية بشأن خفض رسوم الغرامات الواقعة على المزارعين الذين لم يلتزموا بمنظومة الرى الحديث والمطور ويعتمدون على الرى بالغمر من خلال عمل فتحات لرى زراعاتهم وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم جراء هذه الغرامات.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، بمكتبه مع قيادات وممثلى أهالى قرية بلانة بمركز نصر النوبة.

200 رخصة لمراكب الصيد

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتعمير وتنمية بحيرة السد العالى لتخصيص المسطح المائى لمفيض توشكى لمراكب الصيد التابعة للجمعية التعاونية النوبية بإجمالى 200 رخصة وذلك لتحقيق السيطرة على هذا المسطح من المتعدين والعشوائية فى عملية الصيد ، وهو الذى سيساهم أيضاً فى زيادة الإنتاج السمكى بشكل عام داخل البحيرة.

تنسيق مع مدرية الأمن لإزالة التعديات

وكشف اللواء أشرف عطية، عن أنه هناك تنسيق مع مديرية الأمن لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في الحيز العمراني للقرية بمساحة 150 فدان تمهيداً لتنفيذ المخطط العمرانى المتكامل لهذه المساحة كقرية نموذجية تضم جميع المرافق والخدمات الجماهيرية التعليمية والصحية والشبابية والرياضية والبريدية والبيطرية وغيرها.