/691718/محافظ-بورسعيد-يتفقد-خط-سير-منطقة-العائلة-المقدسة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خلال جولته الموسعة بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" منطقة خط سير العائلة المقدسة شرق المحافظة، مع عدد من الشباب، لبحث آمكانية الاستفادة من المنطقة في الترويج للسياحة الدينية بعد إدراجها ضمن خط سير العائلة المقدسة.

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وأكد محافظ بورسعيد، أن الترويج لهذه المنطقة سياحيا يعد نمط جديد من السياحة، ومن ثم يتم الترويج له واستثماره من خلال محاور تنموية حتى يكون منتج سياحى واعد يجذب شريحة كبيرة من الزائرين.

أعدت برامج سياحية في الآونة الأخيرة

وعملت محافظة بورسعيد في الآونه الأخيرة على إعداد برامج سياحية تتضمن مزارات لأهم المعالم الأثرية القبطية الموجودة ببورسعيد، وتطوير ما يحتاج منها إلى رفع كفاءته بالإضافة إلى تأهيل العاملين فى هذه المناطق للتعامل مع السائحين، والاهتمام بزيادة عدد الغرف الفندقية السياحية لاستعياب أكبر عدد من الرحلات السياحية

بورسعيد قادرة على إحياء السياحة

وقال اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد قادرة على إحياء هذه السياحة من حيث الموقع الجغرافى والتاريخى وأثارها القبطية التى تؤتى ثمارها من خلال مسار العائلة المقدسة لمصر .

وشدد علي أن بورسعيد بها العديد من المقومات التى تؤهلها لإدراجها ضمن خط سير العائلة المقدسة مرور بالفرما آنذاك والآثار التاريخية التى شهدتها هذا الفترة و باعتبار أن مدينة الفرما إحدى الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة .

وأكد المحافظ، أن هذا الملف يعد من أهم الملفات التى يجب أن تعد جيدا لما يعود على محافظة بورسعيد من فائدة ترويجية وتنشيط للسياحة، وترجع رحلة العائلة المقدسة الي هجرة السيدة مريم إلى مصر ، وخلال إقامتهم فى مصر تواجدوا فى العديد من الأماكن التى خلدت فى التاريخ، وأصبحت تعرف بمسار العائلة المقدسة فى مصر ومن بينها مدينة بورسعيد.