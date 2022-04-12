/691735/حميد-الشاعري-فشلت-بجدارة-في-التمثيل-ومفيش-أدوار-بتتعرض-عليا

نفى الفنان حميد الشاعري، سرقته بعض الألحان والأغاني الليبية، وإعادة توزيعها في مصر، قائلا ان هذا الامر لم يحدث على الاطلاق.

دوت الخليج

وتابع الشاعري خلال لقاءه عبر برنامج العرافة تقديم الالعلامية بسمة وهبة المذاع على قنة المحور أن الفلكلور والتراث ملك للجميع، وإبداعاتي خالصة ولا اقتبس شيئاء من آخرين، كما ان لبوم شعبيات كان الأكثر مبيعات وقت إصداره.

حميد الشاعري: فشلت بجدارة في التمثيل ومفيش أدوار بتتعرض عليا

واستطرد الفنان حميد الشاعري انه لا يقوم بتكرار توزيع مختلف الأغاني ولا يقوم بإعادة تدوير الأغاني لمختلف المطربين، ولكن ممكن ان يكون الإيقاع متشابها أثناء توزيع الأغاني"

وعن مشاركته في التمثيل قال الفنان حميد الشاعري ان ندم على فيلم قشر البندق، موضخا عدم توفيقه في التمثيل”.

واعلنها الشاعري لبسمة وهبة بشان موقفه من النمثيل قائلا:” أنا مش بتاع تمثيل وأنا مش ممثل وفشلت في التمثيل .. والدليل على الذلك لا يتم عرض ادوار عليا “.