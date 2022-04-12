الرئيس السيسى: الناس من حقها تكسب لكن بالمعقول حتى لا يكون هناك عبء على المواطن

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وناقش محافظى بورسعيد والسويس وجنوب سيناء والأقصر في سير الأعمال، وأكد على ضرورة متابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة مع التأكيد على التواصل المباشر مع المواطنين بما ينعكس على استقرار الأسعار.

وقال الرئيس السيسى: "في البداية أهنيكم على الشبكة، فهذه نقلة حقيقية في قدرتنا على أن أحنا كدولة نرى جيدا الأوضاع على الأرض، وهذا أمر الحقيقة يدعونا للفخر".

وأضاف الرئيس السيسى، موجها حديثه لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قائلا: "أنا عاوز أطمن على موقف توافر السلع والخضروات عندك في الأسواق دلوقتي ايه؟ وأنا مش بتكلم هنا بس في الوفرة يا عادل أنا بتكلم هنا في الأسعار يا عادل، أحنا بنقول للناس من حقها إنها تكسب بس أنا عاوز أقول في ظل الظروف اللي أحنا فيها نتكلم عن مكسب معقول عشان ميبقاش عبء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها، ودا أمر مهم".