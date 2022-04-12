قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "هناك أمر مهم كمحافظات وكحكومة، إننا نبقى موجودين دلوقتى بكثافة عالية جدا في الشوارع والأسواق حتى نطمئن أن الأمور تسير بشكل جيد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده صباح اليوم الثلاثاء، مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: "مش عارف الأزمة اللي في الخارج ستستمر قد إيه، وبقول الكلام ده للسادة المحافظين في الإسماعيلية والسويس والأقصر وفي كل حتة، أنا بقول دا بظروفها في الاتصال اللي احنا عملناه، عشان نشوف أننا نقدر كدولة نتواصل مع بعضنا فى المراكز اللي تم إنشائها فى الدولة بالكامل عشان التواصل المستمر". وتابع الرئيس السيسى: "يهمنى في المرحلة اللي احنا فيها نبذل جهد أكبر من كده فى السيطرة على الأسواق، أحنا موجودين عشان خاطر الناس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: يهمنى فى المرحلة دى نبذل جهد أكبر فى السيطرة على الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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