محافظ الشرقية: تحرير 9765 عقدا لواضعى اليد على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، تحرير 9 آلاف و765 عقدا لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم واسترداد حق الدولة والشعب ومنع إهدار المال العام، مشيرا إلى أنه من المنتظر تحرير 261 عقدا.





وبحسب بيان للمحافظة، اليوم الثلاثاء، فقد شدد غراب، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة فى التقنين، مشددا على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين فى سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة. من جانبه، قال محمود متولى مدير إدارة الأملاك فى الديوان العام، إن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين بلغ 17 ألفا و420 طلبا منها 14 ألفا و517 طلب صالح للتقنين و2903 طلبات غير صالحة للتقنين.

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