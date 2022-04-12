أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة فاركو المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري. ترتيب الدوري المصري الأهلي 31 نقطة الزمالك 31 نقطة بيراميدز 29 نقطة سموحة 23 نقطة فيوتشر 19 نقطة المصري 19 نقطة البنك الأهلي 18 نقطة فاركو 17 نقطة إنبي 15 نقطة سيراميكا كليبوباترا 14 نقطة الاتحاد السكندري 14 نقطة الجونة 14 نقطة طلائع الجيش 14 نقطة غزل المحلة 13 نقطة المقاولون العرب 11 نقطة إيسارن كومباني 10 نقطة مصر المقاصة 9 نقاط الإسماعيلي 8 نقطة. مواعيد مباريات الزمالك القادمة الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر. الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر. يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر. جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.