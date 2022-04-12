مسلسل توبة الحلقة 11.. هل يعود عمرو سعد إلى النصب والاحتيال؟

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دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل مسلسل توبة الحلقة 11 اوذلك خلال السطور القادمة

سيد الأجنبي يكتب على لُقي بالغصب

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل توبه، بتصويب مسدس سيد الأجنبي على عطا لإرغام لُقى على الزواج منه بالرغم من عدم انقضاء شهور العدة الأمر الذي دفعه لعقد القران بتاريخ انتهاء العدة، ثم ينتقل المشهد إلى حديث ام سيحة مع ابنها وتقطع كلامهم غادة لتخبرهم ان سيد الأجنبي سيتزوج فايزة بعد العمل التي قامت به لها. ويتم عقد القران ثم يطلب الأجنبي من لُقى الاستقرار في شقة ابن عمها النوري حتى تنتهي شهور العدة ويهدد فايزة بالفيديوهات ثم يأمرها بتوخي الحذر على لُقى ومتابعتها.

سيد الأجنبي يريد قتل توبه

وجيه يذهب لسيحة ويتحدثوا حول اعتقادهم بزواج فايزة من الأجنبي ويتطرق الحديث حول توبة ثم تقطع حديثم ام سيحة ويطلب الأجنبي من ذراعه اليمين ضرورة قتل توبة في الحبس. ويذهب المشهد للحديث الداير بين ابراهيم اخو توبة وخالهم طرزان حول توبة وكيفية إقناعه ثم يمهله فرصة أسبوع وتقطع كلامهم سماح زوجة طرزان لتأخذه لكي يذهبوا لدكتور الإنجاب.

ويدخل إلى زنزانة توبة شخص يحاول قتله ثم يبرحه توبه ضربًا ويسأله من قام بإرساله ليخبره انه تابع لسيد الأجنبي، ويذهب المشهد إلى إحسان التي تتحدث مع دراع والدها اليمين ويقطع عليهم حديثهم زينهم الذي يدخل عليها بخاتم للزواج وتحرجه ويخرج ثم يطلب أخاها أموال منها.

وتطلب أم سيحة من ابنها الذهاب إلى بيت الحاج عطا ويتأمر زينهم مع والده شمردل على إحسان لكي يتزوجها وذلك عن طريق أخذ أخاها إلى طريق المخدرات لكي يتزوجها.

هروب لُقى من بور سعيد

ثم يتفق ابراهيم مع صديقه شطة إدعاء انهم أعداء بينهم أموال ودخلوا إلى القسم ثم مثلوا تلك الخدعة ليدخلوا إلى توبه ويتحدثوا معه ويقنعوه بالتعاون معهم في العملية القادمة وتصعد ام سيحة ومعها سيحة متنكر في نقاب ليكتشفوا كل ما حدث من عطا ويصعدوا إلى لُقى ثم تتفق معها على الهروب من بور سعيد إلى والد توبه في القاهرة التي تكتشف أنه مازال على قيد الحياة ثم تنزل ام سيحة من عند لُقى بالطفل الصغير عبد الله ابن توبة وتُلبس لُقى النقاب الذي صعد به سيحة متخفي وتنزل معهم فايزة.

وتبيع إحسان العديد من البضاعة التي تنقل على عربيات ويتوعد لها طرزان ثم تنادي على أخيها يونس الذي كان يتحدث مع زينهم وأعطاه شئ من المخدرات بيده وتنتهي الحلقة.