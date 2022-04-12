/691724/بعدما-وصفها-أحمد-السعدني-بـ-نجمة-مصر-الأولى-نبيلة-عبيد-تاريخي-الفني-حافل-بإيرادات-ضخمة

حرصت الفنان نبيلة عبيد الرد على الفنان أحمد السعدني، بشأن لقب “نجمة مصر الأولى”، الذي وصفها بها خلال برنامج “حبر سري”، عندما عرضت له الاعلامية أسما إبراهيم صور لنجمات شابات منهم ياسمين عبد العزيز، وياسمين صبري ومنى زكي، وسألته من بينهم نجمة مصر الأولى، ليجيب بتلقائية “نبيلة عبيد”.

دوت الخليج يرصد تعليق نبيلة عبيد على إشادة أحمد السعدني بها

لتعيد نبيلة عبيد نشر فيديو أحمد السعدني، وعلقت عليه قائلة: “يعني أيه لقب نجمة مصر الأولى...يعني مشوار فني حافل فيه اكتر من ٩٨ فيلم للسينما معظمها من الأعمال الفنيه الكبيره اللي حققت نجاح كبير لسه عايشه و بتعرض دايما على شاشات التلفزيون و أيرادات ضخمه في شباك التذاكر و حققت ارباح عظيمه للمنتجين ده غير الجوائز الفنيه العديده في مصر و العالم العربي...و برضه غير اعمالي في التلفزيون و الاذاعه و المسرح.. من هنا جاء لقب نجمة مصر الأولى”.

نبيلة عبيد توجه الشكر للفنان أحمد السعدني

وتابعت نبيلة عبيد حديثها، موجه الشكر للفنان أحمد السعدني، فقالت: “شكرا للنجم الشاب احمد السعدني على رده التلقائي و انا برضه أكن له ذات المحبة و الاحترام و الاعجاب.. و هي فرصه مني لتحيته و تحية النجمات الشابات الثلاث “.

أحمد السعدني في رمضان 2022

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد السعدني ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، من خلال مسلسل بطلوع الروح الذي تعود به الفنانة منة شلبي لدراما رمضان بعد غياب سنوات، بجانب كل من إلهام شاهين وإدوارد ومنة شلبي ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعلي الشجيري وعزت زين، وآحمد السعدني وأيمن عزب وعادل كرم وآخرين والمسلسل تأليف محمد هشام عبية وتحت إشراف المخرجة كاملة أبو ذكري.

وكانت أخر أعماله مسلسل منورة بأهلها والذي يظهر خلاله في شخصية ضابط شرطي يحقق في قضايا قتل الشباب، كما يقع في حب الفنانة غادة عادل، والذي عرض منذ أيام عبر منصة شاهد الإلكترونية.