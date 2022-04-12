جزرة وقطمها جحش.. مصحح لهجات الكبير أوي يوضح المعنى

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كشف مصحح لهجات الكبير أوي6، حسن القناوي، عن معنى المصطلح الذي ذكره أحمد مكي في مسلسل الكبير «جزرة وقطمها جحش»، والذي يستخدمه أهالي الصعيد كصورة جمالية تعبر عن إنتهاء الموضوع نهائيًا، بحسب ما ذكر

دوت الخليج

وقال «القناوي» - خلال برنامج صباخ الخير يا مصر المذاع على قناة مصر المذاع على التلفزيون المصري - إن اللهجة الصعيدية بصفة خاصة منطوقة وليست مقروءة، ولا يمكنك أن تتحدث اللهجة الصعيدية إذا كانت مقروءة.

وأوضح «مصحح الهجات» أن هناك 5 حوالي عوامل تؤثر في اللهجة الصعيدية، من بينها عامل السن، والسفر الذي يتأثر صاحبه بثقافة البلد التي سافر إليها، إضافة إلى عامل آخر وهو التعليم، حيث يختلف الشخص المتعلم من الأٌمي، كما أنها تختلف من شخص حاصل على دبلوم من آخر حاصل على مؤهل عالي.

وأشار حسن القناوي إلى أنه لا يوجد عدد محددة للهجة الصعيدية، حيث أن كل قرية تختلف فيها اللهجة عن قرية أخرى، لافتًا إلى أن 99% من اللهجات بمحافظات الصعيد موحدة، لكن الاختلاف يكم فقط في بعض الألفاظ التي تختلف مفرداتها من منطقة لأخرى، لكن في النهاية جميعها يؤدي إلى معنى واحد.

معنى جزرة وقطمها جحش

ولفت إلى أنه كانت هناك حيرة في الوسط الدرامي والسينمائي بسبب اختلاف اللهجات الصعيدية، إلا أن الجميع في الوسط الفني اصطلح على رأي الراحل محمد صفاء عامر على اعتماد اللهجة الصعيدية القيناوية، كونها الأبسط والأسهل فهمًا وليست مغرقة في المحلية. وأضاف أن اللهجة القيناوية منذ ذلك الحين أصبحت هي السائدة في الأعمال الدرامية والسينمائية، بعد استخدامها في مسلسل ذائب الجبل.

ويذاع مسلسل الكبير أوي 6 في رمضان على قناة ON E، من بطولة أحمد مكي و هشام إسماعيل، وسما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد والحسين أبوحجاج وآخرين والمسلسل تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي، ويعرض في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة on ويعاد في الساعة الواحدة إلا الربع على نفس القناة، ويعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الألكترونية.