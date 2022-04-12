/691719/حزلقوم-وابنه-مفاجأة-مسلسل-الكبير-أوي-الحلقة-11-أحداث-مشوقة

شهد مسلسل الكبير أوي الحلقة 11، العديد من المفاجأت والأحداث الغير متوقعة، بدأت بظهور حزلقوم، الشخصية الثالثة الذي يقدمها الفنان أحمد مكي خلال أحداث العمل، والذي تعلق بها عدد كبير من الجمهور وكان يترقب ظهورها بشدة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 6

ظهر حزلقوم مع نجله حلقوم بعد غياب فترة طويلة بسبب سفره إلى إيطاليا، وعندما أتي إلى منزل الكبير، تفاجأ بأولاده “العترة”، و”جوني”، فضلا عن تغير أحوال المزريطة.

حزلقوم يرزق بطفل بدون علمه

يروي حزلقوم قصة كفاحة في إيطاليا، وكيف أنجب نجله حلقوم، فقل أنه في يوم من الأيام تلقى هاتف من فتاة مجهولة تخبره بأن يأتي ليخذ نجله من أمام القصر، فتسائل حزلقوم عن نجله، لتقول له: “احنا اتجوزنا يا حزلقوم ودا ابننا”.

حزلقوم يحاول البحث عن والدة حلقوم

يطلب حزلقوم من الكبير البحث عن والدة ابنه حلقوم، لكنه يرفض، كما يرفض جوني هو الأخر،وفيلجأ إلى "هجرس" الذي ذهب معه إلى القاهرة للبحث عن والدة "حلقوم"، فيذهبا إلى صالة رياضية ويقابل هناك شيماء سيف لتعود هي الأخرى للموسم السادس من مسلسل الكبير أوي.

هروب الكبيرة فحت

كما شهدت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أيضا، هروب الكبيرة فحت من أهالي المزريطة، بعدما اكتشف الكبير “أحمد مكي”، سرهم وأنهم السبب وراء لعبة الحبار، اذ أنها اتفقت مع جوني على تلك الجريمة ليعرف الكبير حقيقة زوجته مربوجة “رحمة أحمد”، وأنها تمتلك قلب طيب يجب أن يراه الكبير.

هشام اسماعيل عن ظهور حزلقوم في مسلسل الكبير أوي 6

وكان قد أثار هشام اسماعيل جدل متابعي مسلسل الكبير أوي 6، بعدما شارك صورة له مع “هدرس” من كواليس مسلسل الكبير أوي 6، ظهر بها شاب اعتقد البعض بأنه خزلقوم الذي جسده أحمد مكي في الأحداث السابقة، ولكن خرج اسماعيل ليوضح حقيقة الأمر، فقال: “

“نظرا لانتشار التكهنات الجبارة ده مش حزلقوم ده شاب عادى من الحراس قالع الماسك، و الموضوع مش صاصبينس اوى كده لدرجة مين اللى عامل اللعبة لأن الاساس الكوميديا مش الصاصبينس، و يطلع زى ما يطلع المهم تضحكوا و تتبسطوا مش تكتشفوا مين اللى عامل اللعبة”.

واختتم هشام اسماعيل حديثه، قائلا: “اى حد قعد يقول الصورة حرقت فرفش و اتبسط ده مش الجزء التانى من سكويد جيم”.