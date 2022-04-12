الأنبا لوقا يهنىء القنصل المصرى العام فى مارسيليا بشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - زار نيافة الأنبا لوقا أسقف جنوبى فرنسا والجزء الفرنسى من سويسرا، اليوم، السفيرة هايدى سرى، القنصل المصرى العام بمارسيليا.



جدة - نرمين السيد - زار نيافة الأنبا لوقا أسقف جنوبى فرنسا والجزء الفرنسى من سويسرا، اليوم، السفيرة هايدى سرى، القنصل المصرى العام بمارسيليا. وقدم الأنبا لوقا التهانى للسفيرة بحلول شهر رمضان المبارك، كما درس الإعداد لاحتفالية ذكرى دخول المسيح والعائلة المقدسة لمصر والمواكب أول يونيو القادم.

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