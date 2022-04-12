محافظ الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات حيال شاحنة مواد غذائية منتهية الصلاحية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شاحنة مواد غذائية كانت تقوم بإنزال حمولتها بأحد المخازن بمنطقة دلة الجديدة، مما يحدث حالة من الإشغال للطريق العام والاختناق المرورى وتكدس السيارات، حيث تبين بالفحص أن بداخلها عبوات من منتجات الألبان منتهية الصلاحية.





كما وجه محافظ الفيوم، بحسب بيان، اليوم، مسئولى المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات الشاحنة وقائدها. وطالب بفحص حمولة الشاحنة من المواد الغذائية ومطابقتها لشروط السلامة الصحية من قبل مسئولى سلامة الغذاء، إضافة لمراجعة محتويات المخازن بالمنطقة لمطابقتها بالشروط من قبل مسئولى التموين، فضلا عن مراجعة تراخيص مخازن ومستودعات المواد الغذائية التى أعدت لتفريغ حمولة الشاحنة موجها بغلقها حال مخالفتها. وعلى الفور قامت الجهات الرقابية والتنفيذية، بفحص محتوى الشاحنة، وتم ضبط عبوات من منتجات الألبان منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، إضافة لغلق المخازن لعدم وجود تراخيص بشأنها.

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