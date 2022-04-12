محافظ بورسعيد: مسار العائلة المقدسة منتج سياحى واعد يجذب الزائرين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" منطقة خط سير العائلة المقدسة شرق المحافظة؛ لبحث إمكانية الاستفادة من المنطقة فى الترويج للسياحة الدينية، بعد إدراكها ضمن خط سير العائلة المقدسة.

وقال الغضبان، إن بورسعيد قادرة على إحياء هذه السياحة من حيث الموقع الجغرافى والتاريخى وأثارها القبطية التى تؤتى ثمارها من خلال مسار العائلة المقدسة لمصر.

وشدد على أن بورسعيد بها العديد من المقومات التى تؤهلها للادراج ضمن خط سير العائلة المقدسة مرور بالفرما آنذاك والآثار التاريخية التى شهدتها هذا الفترة وباعتبار أن مدينة الفرما أحد الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة.

وأكد المحافظ أن هذا الملف يعد من أهم الملفات التى يجب أن تعد جيدا لما يعود على محافظة بورسعيد من فائدة ترويجية وتنشيط للسياحة.

وكانت المحافظة، خلال الآونة الأخيرة تقوم على إعداد برامج سياحية تتضمن مزارات لأهم المعالم الأثرية القبطية الموجودة ببورسعيد، وتطوير ما يحتاج منها إلى رفع كفاءته، بالإضافة إلى تأهيل العاملين فى هذه المناطق للتعامل مع السائحين، والاهتمام بزيادة عدد الغرف الفندقية السياحية لاستعياب أكبر عدد من الرحلات السياحية.