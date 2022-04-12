رئيس جامعة الأزهر يتابع تطوير المدينة الجامعية للطالبات

وأوضح بيان للجامعة، اليوم الثلاثاء، أن المحرصاوى تابع أيضا عملية الصيانة الشاملة والتجديد بالإدارة الطبية لفرع البنات بمدينة نصر، مطالبا الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمالها فى أقرب وقت ممكن.
كما طالب بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل للمساحات البينية والبرجولات بين المبانى السكنية وبعضها البعض.
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