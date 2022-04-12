/691715/عائشة-بن-أحمد-تنهال-على-رامز-جلال-بالضرب-بسبب-برنامج-رامز-موفي-ستار

كان رد فعل الفنانة عائشة بن أحمد مختلف عن باقية ضيوف برنامج “رامز موفي ستار”، بعدما كشف رامز جلال عن وجه، فلم تستسلم للانيهار بل قامت بضرب رامز جلال بـ “الشلوط”، كما وصفه رامز جلال خلال البرنامج.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد فعل عائشة بن أحمد على برنامج رامز جلال

وكانت عائشة بن أحمد انهارت بالكباء والصريخ في بداية مشهدها مع فاندام، حتى وصفت لـ رامز شعورها، قائلة: “قلبي كان هيقف ولسة وجعني لحد دلوقتي”، مشيرة إلى انها تحب النجم العالمي فاندام لكن لم تكن تتوقع أن يحدث ذلك.

هذا وغازل رامز جلال الفنان عائشة بن أحمد في بداية الحلقة، بكلمات إيحائية، فقال عنها: “القطة التي زاحت الفنانات، لئيمة وخبيثه، تبدو ناعمة ورقيقة لكنها مكارة في الحقيقة، مزة جامدة حسناء، حسناء من حسنويات باكستان، جسمها عناب مش محتاج يتقاس”.

أعمال تتألق بها عائشة بن أحمد

يذكر أنه تنتظر عائشة ابن أحمد إنطلاق مسلسلها «لون البحر» والذي يجمعها بالنجم خالد النبوي، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد vip عقب انتهاء الموسم الرمضاني، ذلك بجانب مسلسل «وعد الشيطان» بالتعاون مع الفنان عمرو يوسف والمقرر إطلاقه في أقرب وقت.

وتشارك عائشة بن أحمد أيضا في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم: هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، أحمد سعيد عبد الغني، وهو إنتاج شركة مجموعة فنون مصر، والمسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج، وتقدم الفنانة التونسية في ملف سري دور الفتاة المتمردة على أهلها مريم، التي تعيش في لندن وتعود إلى مصر بسبب ظروف معينة، وتبدأ شخصيتها في التطور مع الأحداث.

موعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

ويعرض برنامج "رامز موفي ستار" يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة "MBC مصر"، وتحديدا الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويضم عدد من النجوم منهم عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة، ونيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل.