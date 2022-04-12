/691714/بالفيديو-خالد-الجندى-نعانى-من-خطابين-سلفى-متخلف-وعلمانى-متطرف

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن علماء الأزهر أصبحوا يعانوا من تيارين الأول سلفى متخلف، والثاني علمانى متطرف، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى التطرف العلماني الان.

دوت الخليج خالد الجندى: نعانى من خطابين سلفى متخلف وعلمانى متطرف وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الخطاب السلفي فى مجمله متخلف، لأنهم لا يعيشون فى فقه الواقع، ويعيشون أسرى نصوص فقط، وعندهم حالة من التخلف فى الطرح". واستكمل: "الخطاب العلماني متطرف جدا، عاوز يزيل ويمحو، وصلنا لمستوى إن الشيوخ بتمسح بهم الأرض فى الأعمال الدرامية، احنا كده فى الاتجاه الخاطئ، ونحتاج إلى خطاب وسطى".

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