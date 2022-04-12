عائشة بن أحمد: "معندناش نجوم أكشن في تونس".. ورامز جلال ساخرا: "ظافر العابدين راح فين"

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حلت الفنانة عائشة بن أحمد ضيقة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز موفي ستار، المذاع عبر شاشة mbc مصر وذلك في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر إبريل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات عائشة بن أحمد في برنامج رامز موفي ستار

قالت عائشة بن أحمد أثناء حوارها مع النجم العالمي فاندام، خلال برنامج رامز موفي ستار: “معندناش نجوم أكشن في تونس”، ليرد عليها رامز جلال قائلا: إمال ظافر العابدين راح فين”.

وكانت قد قالت عائشة بن أحمد عن عدم حبها للأدوار المركبة، فقالت: “أنا أصلا معقدة بعض في المخدة قبل ما أنام”.

عائشة بن أحمد في رمضان 2022 ب، ملف سري

يذكر أن عائشة بن أحمد تشارك في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل ملف سري، مع الفنان هاني سلامة، وعدد من نجوم الأخرين منهم ميرهان حسين ماجد المصري، نضال الشافعي، وإدوارد، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، والإخراج لـ حسن البلاسي.

وتدور أحداث المسلسل حول المستشار يحيى عز الدين، الذي يجد نفسه أمام قرار مصيري، إما أن ينتصر للعدل والشرف والمبادئ التي تربى عليها، أو يرضخ للتهديدات التي يواجهها، لإنقاذ أسرته من الموت، والذي يعرض يوميا طوال شهر رمضان على عدة قنوات تليفزيونية منها قنوات الحياة، وDMC ،CBC، المحور، والقناة الأولى.

فكرة برنامج رامز موفي ستار

تأتي فكرة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.

ويعد من أبرز ضيوفه عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة، ونيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، وغيرهم من نجوم الفن والغناء والرياضة.