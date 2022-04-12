ملخص تصريحات سوسن بدر في «حبر سري»: «زرت طبيب نفسي ومش عيب»

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دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات سوسن بدر

ملخص تصريحات سوسن بدر في برنامج حبر سري

قالت الفنانة سوسن بدر في برنامج "حبر سري": "أنا لست معقدة من فستان الزفاف ولا أرتاح لركوب الطائرات لكنها لست فوبيا”.

وحول ندمها عن أعمال سابقة، أضافت الفنانة سوسن بدر: "لا أتبع كلمة الندم في حياتي”، وقالت إنها قابلت شخصية تشبه الشخصية التي قدمتها في فيلم “الشوق” وقالت إنها تصدق ما قاله القرآن عن الجن”.

سوسن بدر برنامج حبر سري

وتابعت سوسن بدر قائلة: “ليس هناك منافسة بيني وبين زملائي الفنانات ولا يجمعني أي خلاف مع الفنانين”، وعن الهجوم على منى زكي بخصوص فيلم أصحاب ولا أعز قالت: “الهجوم على منى زكي كان مبالغ به وزيادة”، وقالت عن محمد رمضان: “محمد رمضان شاطر لكن من غير أرقام ولا نمبر وان”.

وقالت سوسن بدر أيضًا في حوارها التلفزيوني اليوم الثلاثاء: “الأدوار التي تعرض علي مؤخرًا أظهرتني بشكل مختلف.. وأقرب دور لقلبي الست المصرية الحقيقية التي تنتمي للطبقة المتوسطة”، وتابعت: “زرت طبيب نفسي من قبل بسبب تراكمات الحياة والمشاكل اليومية وهذا لا يعيبني أو يعيب أي احد”.

سوسن بدر وأسما إبراهيم

وعندما سألتها الإعلامية أسما إبراهيم عن تقديمها مشاهد إغراء، ردت الفنانة سوسن بدر قائلة: رفضت دور إغراء ولكن قدمت مشاهد جريئة في فيلم السفاح وأقدمها بشرط أن تكون ضرورية بالعمل وإذا تخلينا عن هذا المشهد ولم يضر بالسياق سأرفض تقديمه”.

واستكملت كلامها فيما يخص اعتذارها عن مسلسل الملك أحمس واحتفالية طريق الكباش، قالت: “لم يعرض علي أيًا من العملين”.

يشار أن البرومو الخاص بحلقة الفنانة سوسن بدر في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، تحدثت خلاله عن رأيها في العديد من الموضوعات مثل مسرحيات موسم الرياض، بجانب حرمانية الفن، وتجربة مسرح مصر وكشفت تفاصيل وكواليس المواقف التي تعرضت لها مع المعجبين، بجانب حقيقة اعتذارها عن مسلسل الملك أحمس الذي لعب بطولته الفنان عمرو يوسف، الذي كان من المقرر أن ينافس به ضمن موسم رمضان 2020 لكن تم وقف عرضه بسبب انتقادات وهجوم عنيف تعرض له.

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وتحدثت سوسن بدر خلال البرومو أيضًا عن رأيها في أزمة فيلم أصحاب ولا أعز الذي عرض عبر منصة نتفليكس العالمية بجانب رأيها في هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على الفنانة منى زكي بسبب إحدى مشاهدها في الفيلم الذي وصفها البعض بالخادشة للحياء.

يشار أن برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بعد آذان المغرب.