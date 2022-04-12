/691710/انهيار-عائشة-بن-أحمد-في-برنامج-رامز-موفي-ستار-بالبكاء-والصراخ

انهارت الفنانة عائشة بن أحمد خلال برنامج المقالب “رامز موفي ستار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة mbc مصر، في حلقة اليوم الثلاثاء التي عرضت في الساعة 6:20.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انيهار عائشة ابن أحمد في برنامج رامز موفي ستار

استقبلت عائشة بن أحمد برنامج رامز موفي ستار، بالبكاء والصريخ أثناء تصوير مشهدها مع النجم العالمي فاندام، ما أدى إلى انهيار أعصابها بعد التوقف عن أداء المشهد.

وكانت قد غازل رامز جلال الفنان عائشة بن أحمد في بداية الحلقة، بكلمات إيحائية، فقال عنها: “القطة التي زاحت الفنانات، لئيمة وخبيثه، تبدو ناعمة ورقيقة لكنها مكارة في الحقيقة، مزة جامدة حسناء، حسناء من حسنويات باكستان، جسمها عناب مش محتاج يتقاس”.

رامز جلال يسخر من عائشة بن أحمد: شعرها هيقلب سلمة مواعين

ولم تخلو عائشة بن أحمد من سخرية رامز جلال خلال برنامج رامز موفي ستار، فعندما وجد إطلالتها متألقة تطرق بالسخرية لشعرها، فقال: “"شعرها لو شرب ماية هيقلب سلكة مواعين”.

بسبب مغازلته لها… رامز جلال يتسبب في وقوع رانيا يوسف في أزمة

وكانت قد تعرضت رانيا يوسف لسخرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقتها ببرنامج رامز موفي ستار، بسبب إطلالتها المثيرة للجدل التي ظهرت بها خلال الحلقة، والتي وصفها الجمهور بأنها تسبب في إفطارهم الـ 7 الأيام الماضية، خاصة وان الحلقة تعرض في موعد الإفطار، وتنوعت تعليقات الجمهور بين المشيد بالفنانة، والغاضب من إطلالتها.

وأعاد برنامج “رامز موفي ستار”، أحد الأحداث الهامة التي عرضت رانيا يوسف لمرمى الانتقادات، وهي إطلالتها المثيرة للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي سميت بإطلالة البطانة، اذ ظهرت رانيا يوسف بفستان أسود برز منه تفاصيل ملابسها الداخلية، ليعلق عدد من الجمهور على إطلالتها، قائلين: “رانيا يوسف تقريبا نسيت البطانة”،و وصفها رامز جلال في بداية الحلقة، قائلا: “ فرسة تتمخطر على السجادة الحمراء، جيلي بالموز بيلظ.. عبارة عن نص كيلو دلع وربع محن، عندها إمكانيات ونجمة البطانة”