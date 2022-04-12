«عاش معي 30 سنة»..سوسن بدر تكشف حقيقة ابنها الذي تخفيه عن الجميع

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كشفت الفنانة سوسن بدر خلال حوارها التلفزيوني الأخير ببرنامج حبر سري عن حقيقة عدد من الشائعات التي تعرضت لها عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

دوت الخليج يكشف أسرار سوسن بدر

أسرار سوسن بدر

تحدثت الفنانة سوسن بدر عن حقيقة شائعات تعرضت لها مثل ابنها الذي تخفيه عن الجمهور، وقالت: “ابن أخي كان عايش معي لمدة 30 سنة وبعض الأشخاص الذي رأته معي اعتقدت أنه ابني”.

وتابعت كلامها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري، حول اعتذارها عن مسلسل الملك أحمس واحتفالية طريق الكباش: “لم يعرض علي أيًا من العملين”.

تصريحات سوسن بدر مع الإعلامية أسما إبراهيم

وانتشرت شائعة حول رفض الفنانة سوسن بدر العمل مع الفنان عمرو سعد بعد مسلسل “يونس ولد فضة”، لترد الفنانة قائلة: “أنا وعمرو سعد أصحاب ولكنه مشدود في الشغل والتصوير وأفضل أن نكون أصحاب أفضل”.

واستكملت كلامها في البرنامج عندما عرض عليها صور بعض الفنانين وهم أحمد فهمي وأكرم حسني وأحمد أمين، قالت: “أحمد فهمي أكتر واحد بيضحكني”.

يشار أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر كان مسلسل أبو العروسة 3 الذي عرض مؤخرًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية وشاركها بالبطولة عدد من النجوم مثل سيد رجب ومحمد عادل وأماني كمال ونرمين الفقي ومدحت صالح وصفاء الطوخي ووفاء صادق وآخرين.

تصريحات سوسن بدر

وظهرت الفنانة سوسن بدر ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 كضيفة شرف بمسلسل بابلو الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ونجلاء بدر وأروى جودة وآخرين ويعرض العمل عبر شاشة قناة المحور الفضائية.

وحرصت أيضًا على تهنئة حسن الرداد بمسلسله الجديد ونشرت سوسن بدر صورة لها تحتضن الرداد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "بابلو.. مبروك وبالتوفيق إن شاء الله".

يشار أن الفنان حسن الرداد يجسد خلال العمل شخصية الشاب سيد بابلو الذي ينتمي لإحدى المناطق الشعبية، وتدور أحداث مسلسل بابلو في إطار اجتماعي أكشن، يُلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

وكان آخر ظهور للفنانة سوسن بدر خلال مهرجان التميز والجودة وقالت خلال التكريم: "الأم هي كيان وعمود البيت فهي ركن أساسي في الحفاظ علي الأسرة المصرية ".

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وتابعت في كلامها أثناء تكريمها بمناسبة شهر المرأة والذي يحتفل العالم فيه بالمرأة على كافة المستويات ومنها الاحتفالات بعيد الام، قائلة: "شكرا لكل سيدة مصرية تستمر في العمل والكفاح من أجل أبنائها تعمل وتكافح دون مقابل .. أشعر بسعادة بالغة لما قدمته من أعمال فنية طوال مشواري الفني تتحدث عن المرأة، واتمني أن أقدم أعمالا فنية عنها أكثر من ذلك شكرا لكل أم وسيدة مصرية".