/691707/البنك-الأهلي-يبيع-معظم-حصته-في-التجاري-الدولي-بقيمة-4871-مليون-دولار

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عن قيام البنك الأهلي المصري بتقليص حصته من 9.504%، لتتراجع إلى 0.336%، من خلال بيع 181.757 مليون سهم مقابل 487.110 مليون دولار.

دوت الخليج

البنك الأهلي يبيع معظم حصته في التجاري الدولي بقيمة 487.1 مليون دولار

ووفقًا لبيان أصدره البنك التجاري الدولي، فإن متوسط سعر البيع بلغ 2.68 دولار للسهم الواحد، وقامت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

كما أعلنت شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة شراء 18.595% من أسهم البنك التجاري الدولي بقيمة 987.484 مليون دولار.

البنك التجاري الدولي – مصر(CIB) يستعرض حصاد التحول الرقمي خلال جائحة كورونا

وكان قد حقق البنك التجاري الدولي (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – نتائج متميزة في مجال التحول الرقمي خلال عام 2021، إذ يقود التحول الرقمي للقطاع المصرفي، ويقدم تجربة بنكية مبتكرة ومتطورة للعملاء، بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك تماشيًا مع استراتيجية التحول نحو الشمول المالي، والتوجيهات والمعايير التي أقرها البنك المركزي والحكومة المصرية.

و صرح البنك أن العام الماضي قد شهد زيادة لأكثر من الضعف بنسبة تصل إلى 107% في عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking على أساس سنوي حتى شهر ديسمبر2021 لتصل قيمتها إلى 136 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 159%. بالإضافة إلى ذلك، تقدر قيمة المعاملات المنفذة عبر القنوات الرقمية بـ 861 مليار جنيه حتى شهر ديسمبر2021، بزيادة تربو على60% لنفس الفترة.

كما شهد البنك زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في عدد مشتركي خدمة الإنترنت البنكية للأفراد حتى شهر ديسمبر2021، إلى جانب زيادة عدد المشتركين في تطبيق المحفظة الذكية بنسبة 19% خلال نفس الفترة لتتضاعف قيمة العمليات المنفذة من خلالها بنسبة 160% لتصل إلى 7.3 مليار جنيه، فضلًا عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 15% على أساس سنوي.