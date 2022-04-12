/691704/سوسن-بدر-عملت-مشاهد-جريئة-بفيلم-السفاح-ورفضت-دور-إغراء-لهذا-السبب

عرضت شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، اليوم الثلاثاء الحلقة الحادية عشرة من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم التي تستضيف خلاله الفنانة سوسن بدر.

دوت الخليج يرصد تصريحات سوسن بدر في برنامج حبر سري

تصريحات سوسن بدر

قالت الفنانة سوسن بدر في لقائها التلفزيوني مع الإعلامية أسما إبراهيم: “لا يصح أن أتقارن بنادية الجندي ونبيلة عبيد وعمري ما أوصلهم وملامحي الفرعونية خدمتني في الفن”.

وأضافت قائلة: “لو أي ممثل أو ممثلة يرى الفن حرام يجب أن يتركه ويبحث عن عمل أخر وهذا عامةً ولا يتعلق بالفن فقط”، وعندما سألتها مقدمة البرنامج حول تقديمها مشاهد إغراء، ردت قائلة: “رفضت دور إغراء ولكن قدمت مشاهد جريئة في فيلم السفاح وأقدمها بشرط أن تكون ضرورية بالعمل وإذا تخلينا عن هذا المشهد ولم يضر بالسياق سأرفض تقديمه”.

سوسن بدر برنامج حبر سري

وكانت الإعلامية أسما إبراهيم روجت لحلقتها مع الفنانة سوسن بدر التي ظهرت في البرومو الخاص بحلقتها تجيب على سؤال مقدمة البرنامج حيث وجهت لها سؤالاً عن رأيها فيما يقوله البعض بأن يوجد شبهة حرام في مهنة التمثيل.

وردت الفنانة سوسن بدر على السؤال قائلة: "مش مرتاح في مهنتك سيبها"، وشاركت الإعلامية أسما إبراهيم متابعيها والجمهور بنشرها برومو حلقة الليلة عبر صفحتها الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في البرومو أيضًا أن الفنانة سوسن بدر ستتحدث عن رأيها في العديد من الموضوعات مثل تجربة مسرح مصر ومسرحيات موسم الرياض الترفيهي، بجانب بعض المواقف التي تعرضت لها مع المعجبين.

وعلقت أسما إبراهيم على فيديو البرومو قائلة: "استنوا النجمه سوسن بدر في حلقة، خاصة جداً من حبر سري مع أسما إبراهيم يوم 11 رمضان"، يشار أنه تردد خلال الأيام الماضية أن برنامج "حبر سري" يعد بديل لبرنامج "شيخ الحارة"، الذي كان يعرض بنفس موعد عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية عقب آذان المغرب مباشرة.

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برنامج حبر سري رمضان 2022

ومن جانبها نفت الإعلامية أسما إبراهيم هذا الأمر أثناء ظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية، حيث قالت إنها سياسات خاصة بالقنوات.

ويذكر أن برنامج حبر سري في رمضان يضم مجموعة من الضيوف بالفن والرياضة منهم حنان مطاوع ومحمود كهرباء وعمرو يوسف وأحمد صلاح حسني، واحمد فلوكس، وحسن شاكوش وحمو بيكا وأحمد صلاح حسني، ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم، وأمير كرارة وآخرين.